Джошуа назвав найкращий нокаут у своїй кар'єрі

Британський чемпіон згадав бій зі співвітчизником

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа свій улюблений нокаут оформив в бою проти Ділліана Вайта.

Про це заявив сам боксер.

"Нокаут в поєдинку з Ділліаном для мене особливий. Солодка перемога. Річ у тому, що коли я займався боксом як аматор, він завжди ніс нісенітницю в соцмережах. І коли прийшла пора для цього бою, я подумав:" Що ж хлопець, нарешті ти відповіси за свої слова", - заявив Джошуа.

Heavyweight champion of the world @anthonyfjoshua tells @1bbradfo his favourite knockout as a professional. #Boxing pic.twitter.com/O2eTKQrmWv — Sporting News Australia (@sportingnewsau) February 1, 2021

Поєдинок з Вайтом відбувся в грудні 2015 року, Джошуа нокаутував суперника в сьомому раунді правим аперкотом.

Нагадаємо, в активі 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 нокаутом) і одна поразка. У своєму останньому поєдинку, який відбувся 12 грудня, він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Раніше, катмен Усика заявив, що Олександр здатний перемогти Ф'юрі, Джошуа та Вайлдера.