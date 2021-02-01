Катмен Усика: Олександр здатний перемогти Ф'юрі, Джошуа та Вайлдера

Олександр Усик може бути ТОП-претендентом якщо не на абсолютну корону в хевівейті, то хоча б на завоювання її частини в бою проти легітимного чемпіона.

Про це заявив катмен українця Расс Анбер.

"Усик брав участь в WSB, як і Джо Джойс. Тоді саме Саша переміг. Він зробив це переконливо. Перші кілька раундів були близькими, але потім Усик взяв верх.

Минуло вже вісім років, вони обидва стали краще. Єдиний нюанс - це те, що тоді вони билися 5 раундів, а зараз буде 12-раундовий бій. Я думаю, що це на користь Усику.

Як на мене, поєдинки в суперважкій вазі завжди важкі. Я думаю, що Усик може бути ТОП-претендентом якщо не на абсолютну корону в хевівейті, то хоча б на завоювання її частини в бою проти легітимного чемпіона.

Я говорю не про тимчасовий титул, а про таких суперників, як Ф'юрі, Джошуа або Вайлдера. Усик - легітимний претендент, який може завоювати чемпіонський пояс, але перемога не буде легкою ні в одному з цих випадків", - розповів Анбер.