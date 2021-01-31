Ф'юрі: Ні у кого немає шансів проти Сондерса

Володар титулу WBO у другій середній вазі Біллі Джо Сондерс є найсильнішим у своєму дивізіоні.

Про це заявив чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі.

"Біллі Джо Сондерс може побити будь-якого бійця в середньому і другій середній вазі, це не проблема для нього. Ні в кого немає шансів проти нього, коли він залишається активним, так само як і у суперважковаговиків немає шансів зі мною, коли я активний. Ми з ним не якісь джорнімени. Ми боксуємо не заради чека. Ми займаємося боксом не для того, щоб заробити певну суму і покласти на свій банківський рахунок кілька мільйонів доларів. Нас цікавить не це. Ми б швидше побилися безкоштовно і перемогли, ніж погодилися на бій, до якого не готові.

Сондерс повинен залишатися активним. Він може вдарити Сауля Альвареса в будь-якій точці рингу. Криптоніт Альвареса - це боєць-лівша, який боксує і рухається. Спритний, з хорошими ногами, з швидкими руками, зі значною силою. У Біллі Джо Сондерса є все це, але йому потрібно залишатися активним", - сказав Ф'юрі.