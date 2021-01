Ф'юрі: Ні у кого немає шансів проти Сондерса

Володар титулу WBO у другій середній вазі Біллі Джо Сондерс є найсильнішим у своєму дивізіоні.

Про це заявив чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі.

Half an hour video interview with the inimitable @Tyson_Fury



Talks @anthonyfjoshua



Animal spirits



New project in 2022



Enjoy the Gypsy King in top form.



https://t.co/0Qx9e6ks05



via @YouTube



Please subscribe to the youtube channel