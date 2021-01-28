Джошуа та Ф’юрі отримають космічні гонорари за бій

Боксери можуть заробити по 100 млн фунтів

Бій між чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) може відбутися у червні 2021 року.

Про це розповів глава Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Ми чекаємо коментарів від них (Top Rank прим.), перш ніж перейдемо до узгодження місця проведення. Ми сподіваємося підписати щось протягом наступних двох тижнів", - сказав Гірн.

Також за прогнозами Гірна, кожен з боксерів може заробити по 100 млн фунтів (136 млн доларів). Сторони порівну розподілять прибутки.

Нагадаємо, Усик отримає 5 мільйонів доларів за бій з Джойсом.