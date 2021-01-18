Арум: Реванш Ломаченко - Лопес вимагає великих грошей

Українець Василь Ломаченко зацікавлений в проведенні реваншу з Теофімо Лопесом, але організація такого бою є проблематичною.

Про це заявив промоутер обох боксерів Боб Арум.

"Відверто кажучи, цей поєдинок вимагає великих грошей. Ми б могли провести його за кордоном, наприклад на Близькому Сході, і отримати виплату від приймаючої сторони.

В іншому випадку можна влаштувати його в США на pay-per-view, але - це ризик. Люди не хочуть витрачати гроші на покупку боїв. Можливо, у глядачів не дуже добре йдуть справи. Влаштувати цей бій без виручки від продажу квитків, без супутніх доходів від барів і ресторанів - це складний шлях.

Як ми можемо дозволити собі цей поєдинок? Теофімо хоче велику суму за цей бій, і у нього є на це право. Якщо ти не можеш щось придумати в цій ситуації через пандемію, то це стає проблемою", - сказав Арум.