Тренер Ковальова: Я нічого не знаю про позитивний допінг-тест Сергія

Росіянин провалив допінг-тест перед боєм з Мелікузієвим

Тренер колишнього чемпіона світу в напівважкій вазі Сергія Ковальова (34-4-1, 29 KOs) Бадді Макгірт нічого не знає про позитивний допінг-тест свого підопічного напередодні бою проти Бектемірова Мелікузієва (6-0, 5 KO).

Про це заявив сам фахівець.

"Я працюю з Сергієм, ми були в процесі підготовки. Ми з ним бачилися недавно, і він нічого мені не говорив. Я нічого не знаю про позитивний тест", - зазначив Макгірт.

Нагадаємо, бій Ковальов - Мелікузієв повинен був відбутися 30-го січня.