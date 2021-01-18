Тренер Ковальова: Я нічого не знаю про позитивний допінг-тест Сергія

Джерело - boxingscene.com.
Тренер колишнього чемпіона світу в напівважкій вазі Сергія Ковальова (34-4-1, 29 KOs) Бадді Макгірт нічого не знає про позитивний допінг-тест свого підопічного напередодні бою проти Бектемірова Мелікузієва (6-0, 5 KO).
Про це заявив сам фахівець.
"Я працюю з Сергієм, ми були в процесі підготовки. Ми з ним бачилися недавно, і він нічого мені не говорив.
Я нічого не знаю про позитивний тест", - зазначив Макгірт.
Нагадаємо, бій Ковальов - Мелікузієв повинен був відбутися 30-го січня.