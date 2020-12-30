 Промоутер Повєткіна: Шанси Усика у боях з Джошуа, Ф'юрі, Вайлдером є невеликими | Бокс | Champion.com.ua
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Промоутер Повєткіна: Шанси Усика у боях з Джошуа, Ф'юрі, Вайлдером є невеликими

Сьогодні 07:14 102 0
Рябінський оцінив перспективи українського боксера
Промоутер Повєткіна: Шанси Усика у боях з Джошуа, Ф'юрі, Вайлдером є невеликими
#Рябінський, #Усик

Джерело - Boxіng Scene.

Українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) малий для суперважкої ваги.

Про це заявив промоутер російського боксера Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) Андрій Рябінський.

"Я думаю, що шанси Усика в боях з такими хлопцями, як Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Деонтей Вайлдер - невеликі. Усик для них занадто малий, але це його єдиний недолік. Школа боксу Усика - вона чудова і справді краще, ніж інші. Але він просто малий для такого ваги, у нього може не вистачити сил", - сказав Рябінський.

Нагадаємо, Джошуа готовий залишити титул WBO заради бою з Ф'юрі.

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