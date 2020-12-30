Промоутер Повєткіна: Шанси Усика у боях з Джошуа, Ф'юрі, Вайлдером є невеликими

Українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) малий для суперважкої ваги.

Про це заявив промоутер російського боксера Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) Андрій Рябінський.

"Я думаю, що шанси Усика в боях з такими хлопцями, як Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Деонтей Вайлдер - невеликі. Усик для них занадто малий, але це його єдиний недолік. Школа боксу Усика - вона чудова і справді краще, ніж інші. Але він просто малий для такого ваги, у нього може не вистачити сил", - сказав Рябінський.