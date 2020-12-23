 Джошуа готовий залишити титул WBO заради бою з Ф'юрі | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа готовий залишити титул WBO заради бою з Ф'юрі

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Британець заявив, що поєдинок з "циганським королем" важливіше, ніж титул абсолютного чемпіона світу
Джошуа готовий залишити титул WBO заради бою з Ф'юрі
#Джошуа, #Ф'юрі

Джерело - IFL TV.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа готовий відмовитися від пояса WBO заради поєдинку зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам боксер.

"Я на 100% готовий зустрітися з Ф'юрі в 2021 році. Чи готовий я відмовитися від бою з Усиком і пояси? Звичайно, мені б не хотілося відмовлятися від того, що я завоював, адже моя кінцева мета - це звання абсолютного чемпіона світу. Але якщо мені доведеться залишити титул, то я готовий це зробити. я відмовлюся на нього на час, але я повернуся і заберу його назад.

На тому етапі кар'єри, на якому я перебуваю зараз, бій з Ф'юрі набагато важливіше звання абсолютного чемпіона. А потім я повернуся за титулом, від якого відмовлюся. Якщо, звичайно, мене знов не зобов'яжуть проводити якусь захист. Тому що всі розуміють, що в контракті з Ф'юрі буде пункт про реванш. А це значить, що мені потрібно буде побити його двічі. Але я все одно повернуся за своїм поясом.

Можна запитати у вболівальників, і нехай вони вирішать, що мені робити - проводити бій з Усиком або залишити пояс і зустрітися з Ф'юрі. Обидва боксери - дуже небезпечні суперники, і це будуть два прекрасні бої. Я не боюся ні Усика, ні Ф'юрі, я їх поважаю, але у мене немає страху перед ними. У мене буде дуже важкий рік", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, що українець Олександр Усик (18-0, 13 КО), також хоче зустрітися з Джошуа і Ф'юрі, але недавно він натякнув, що не буде цього робити.

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