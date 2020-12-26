 Лопес-старший: Ми відібрали у Ломаченка все, що у нього було | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес-старший: Ми відібрали у Ломаченка все, що у нього було

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Батько американця прокоментував перемогу сина над українцем
Лопес-старший: Ми відібрали у Ломаченка все, що у нього було
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - PUNSH DRUNK BOXING.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес ідеально провів бій з українцем Василем Ломаченком.

Про це заявив батько та тренер американця Лопес-старший.

"Бій з Ломаченком був ідеальним. Ми відібрали у Василя все, що у нього було. Ось так і стають найкращим боксером або тренером року. Ти забираєш те, чим володіє найбільший боксер. Ми ж говоримо не тільки про те, що потрібно вийти в ринг і викидати удари.

Головне - позбавити цього хлопця того, що він робить найкраще за всіх. В цьому і полягала моя задача як тренера", - заявив Лопес-старший.

Нагадаємо, що в ніч з 17 на 18 жовтня Лопес виграв у Ломаченко бій рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном в легкій вазі.

Раніше Шатернікова заявила, що Ломаченко наступного року стане чемпіоном світу.

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