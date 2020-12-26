Лопес-старший: Ми відібрали у Ломаченка все, що у нього було

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес ідеально провів бій з українцем Василем Ломаченком.

Про це заявив батько та тренер американця Лопес-старший.

"Бій з Ломаченком був ідеальним. Ми відібрали у Василя все, що у нього було. Ось так і стають найкращим боксером або тренером року. Ти забираєш те, чим володіє найбільший боксер. Ми ж говоримо не тільки про те, що потрібно вийти в ринг і викидати удари.

Головне - позбавити цього хлопця того, що він робить найкраще за всіх. В цьому і полягала моя задача як тренера", - заявив Лопес-старший.