Шатернікова: Ломаченко наступного року стане чемпіоном світу

Віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова оцінила перспективи українських боксерів у 2021 році.

Про це розповіла сам функціонерка.

"Прогнозую, що в наступному році Ломаченко стане чемпіоном світу за однією з версій, до кінця року свій шанс битися за пояс отримає Олександр Усик.

Може бути, і Сергій Дерев'янченко отримає свій великий поєдинок. Однозначно, молоді наші хлопці будуть битися за молодіжні титули.

Ще вірю, що Артем Далакян отримає об'єднавчий бій. Постійно прошу у промоутерів організувати його. Так що, сподіваюся, в 2021 році ми побачимо у Артема відразу 2 пояса", - сказала Шатернікова.