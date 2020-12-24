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Лопес-старший: Ломаченко знищить будь-якого у легкій вазі

Сьогодні 19:09 1086 0
Тренер запевнив, що поставив би на українця всі свої гроші
Лопес-старший: Ломаченко знищить будь-якого у легкій вазі
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - The Ring.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко міг би знищити будь-якого в легкій вазі.

Про це заявив батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса.

"Ми боксували ні з мішком. Ломаченко - чемпіон світу, він провів більше 400 поєдинків, але ми підібрали до нього ключ. Я дуже поважаю Ломаченко. Ми позбавили його зсувів вліво, і він став звичайним бійцем, коли припинив це робити.

Ломаченко знищить будь-якого в легкій вазі. Я розбагатію, якщо поставлю всі свої гроші на нього. Якщо мій син переміг Ломаченко, це не означає, що той раптово став ніким. Подивіться на Масаеші Накатані, наскільки він хороший. Люди думають, що Ломаченко - легкий суперник, але він живцем з'їсть усіх молодих хлопців в легкій вазі. Ломаченко - сильний, він зміг витримати потужні удари мого сина.

Я віддаю йому належне за удари, які він прийняв. Якби він раніше активізувався, то опинився б в нокауті. Але поразка не означає, що він раптово став поганим. Він чудовий боєць, який програв іншому відмінному бійцю", - сказав Лопес-старший.

Раніше Шатернікова заявила, що Ломаченко наступного року стане чемпіоном світу.

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