 Ломаченко: не говорив, що судді підкуплені. Вони були упереджені | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко: не говорив, що судді підкуплені. Вони були упереджені

Сьогодні 18:09 1061 0
Українець пояснив свої слова щодо суддівського рішення в бою з Лопесом
Ломаченко: не говорив, що судді підкуплені. Вони були упереджені
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - The Ring.

У бою Василя Ломаченка з Теофімо Лопесом судді були не підкуплені, а упереджені.

Про це заявив сам український боксер.

"Я не сказав, що судді були підкуплені, я сказав, що вони не були об'єктивними і були упередженими. Після того, як я побачив суддівські записки, я зрозумів, що судді були проти мене. Я не можу судити їх і ставити їм будь-які оцінки, але по тому, як я бився, і як я відчував себе під час бою, я не відчував, що програв бій.

Я можу сказати вам, які раунди я виграв, а які - він. Я бачу, в крайньому разі, нічию, але якщо ви хочете порахувати його удари і мої, то, можу сказати, що виграв бій на один раунд.

Як я можу говорити про те, що суддів підкупили, якщо я цього не бачив і не чув. Ніколи не думав, що суддів підкупили. Ні, суддів не підкупили", - сказав Ломаченко.

Раніше, українця розкритикував промоутер Боб Арум.

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