Ломаченко: не говорив, що судді підкуплені. Вони були упереджені

У бою Василя Ломаченка з Теофімо Лопесом судді були не підкуплені, а упереджені.

Про це заявив сам український боксер.

"Я не сказав, що судді були підкуплені, я сказав, що вони не були об'єктивними і були упередженими. Після того, як я побачив суддівські записки, я зрозумів, що судді були проти мене. Я не можу судити їх і ставити їм будь-які оцінки, але по тому, як я бився, і як я відчував себе під час бою, я не відчував, що програв бій.

Я можу сказати вам, які раунди я виграв, а які - він. Я бачу, в крайньому разі, нічию, але якщо ви хочете порахувати його удари і мої, то, можу сказати, що виграв бій на один раунд.

Як я можу говорити про те, що суддів підкупили, якщо я цього не бачив і не чув. Ніколи не думав, що суддів підкупили. Ні, суддів не підкупили", - сказав Ломаченко.