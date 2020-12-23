Промоутер Боб Арум, який веде справи боксера Василя Ломаченка, вважає дивними претензії українця до суддівських записок після поразки від Теофімо Лопеса.

Про це заявив сам промоутер.

"Виправдання Ломаченка такі ж дурні, як були у Вайлдера з приводу поразки від Ф'юрі. То Ф'юрі зробив рукавички важчими, то власний кут Вайлдера отруїв воду. Смішно. Проблема в тому, що зараз президент США говорить нісенітницю кожен раз, коли відкриває рот, і тепер всі навколо вважають своїм обов'язком поширювати теорії всякі.

Можливо, одна з суддів, яка віддала Ломаченку один раунд, помилилася. Але були інші оцінки.

Нехай 7-5, 8-4 або 9-3, але це перемога Лопеса. Так що я вважаю коментарі Ломаченка помилковими, і я йому про це скажу", - сказав Арум.