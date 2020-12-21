Чемпіон IBF і IBO в середній вазі Геннадій Головкін вважає, що переміг чемпіона WBС і WBA в суперсередній вазі Сауля Альвареса (54-1-2, 36 КО).

Про це заявив промоутер казахського боксера Едді Гірн.

"Ми вже побачили два приголомшливих поєдинки, Геннадій вважає, що повинен був виграти їх. І я думаю, що він хоче ще раз побити Альвареса. Бій з Канело - це той бій, за яким він женеться, йому потрібен історичний бій", - сказав Гірн.