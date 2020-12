У головній події вечора боксу в США чемпіон IBF і IBO в середній вазі Геннадій Головкін переміг Каміла Шеремету.

У восьмому раунді Шеремета відмовився продовжувати поєдинок. До цього чемпіон 4 рази відправляв свого суперника в нокдаун.

