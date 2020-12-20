Раніше Головкін говорив, що відкритий до поєдинку з Саулем Альваресом

Джерело - Трибуна.

Чемпіон WBС і WBA в суперсередній вазі Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) готовий провести третій поєдинок проти чемпіона IBF і IBO в середній вазі Геннадія Головкіна (41-1-1, 36 КО).

Про це мексиканець заявив після перемоги над Калумом Смітом.

"Я хочу битися з найкращими. Якщо випаде можливість прийняти бій з Головкіним, я прийму його. Я показав, що готовий битися з найкращими", - сказав Альварес.

Канело і Головкін провели два бої. У першому була зафіксована нічия, в другому мексиканець переміг рішенням суддів.

Раніше Головкін говорив, що відкритий до поєдинку з Саулем Альваресом.