Поєдинок Джошуа - Ф'юрі може відбутися в травні або червні 2021

Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі досягли усної домовленості щодо проведення бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Про це повідомляє журналіст Майк Коппінджер.

Eddie Hearn says Tyson Fury-Anthony Joshua is verbally agreed to and contracts are being drafted for the heavyweight championship fight in May/June. Hearn says only “minor issues to resolve” such as who walks last, the site, etc. This fight is going to happen next #FuryJoshua