Джойс хоче провести наступний бій проти Усика

Британець знову заговорив про поєдинок з українцем

Джерело - Чемпіон.

Британський суперваговик Джо Джойс бажає зустрітися в рингу з українським боксером Олександром Усиком.

Про це заявив сам боксер.

"Хочу Усика наступним", - зазначив Джойс.

I WANT USYK NEXT!!! — Joe Joyce (@JoeJoyceBoxing) December 14, 2020

На цей час українець є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Ентоні Джошуа. Свій наступний бій Олександр може провести з Джошуа, але якщо той відмовиться від титулу заради бою з Тайсоном Ф'юрі, то Усик може провести бій за вакантний титул з Джойсом або Паркером.

Відзначимо, що на цей час Джойс посідає друге місце в рейтингу WBO, а Усик - перше.