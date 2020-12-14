Розподіл гонорару повинен бути 50 на 50

Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі мають підписати контракт на бій, а вже потім думати про місце проведення.

Таку думку висловив промоутер Джошуа Едді Гірн.

"Зараз всі повністю зайняті фінансами. Вважаю, що розподіл гонорару повинен бути 50 на 50 в першому бою і 60 на 40 на користь переможця у другому. Нам зараз потрібно підписати контракт, а потім думати про місце проведення", - заявив промоутер.

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"Після того як ми всі поставимо свої підписи під контрактом, зможемо сповістити керівні органи, що між нами є угода і тепер працюємо над затвердженням дати. Я вважаю, що це буде кінець травня", - сказав Гірн.

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