Кличко: Для кожного чемпіона величезна честь потрапити у Зал слави

Українець прокоментував потрапляння до Зали слави

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко задоволений, що його ввели у Міжнародний зал слави боксу.

Про це заявив сам українець.

"Величезна честь бути членом Залу слави боксу. Неможливо передати всі захоплення, яке відчуваєш від запрошення на церемонію в село Канастота (місце, де розташований музей Залу слави). Для кожного чемпіона величезна честь і радість потрапити в Зал слави. Це неймовірно", - зазначив Кличко.

Відзначимо, що Володимир Кличко став другим українцем введеним в Зал слави боксу, першим був його брат Віталій.