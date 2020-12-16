Кличко: Для кожного чемпіона величезна честь потрапити у Зал слави

Джерело - Boxing Scene.
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко задоволений, що його ввели у Міжнародний зал слави боксу.
Про це заявив сам українець.
"Величезна честь бути членом Залу слави боксу. Неможливо передати всі захоплення, яке відчуваєш від запрошення на церемонію в село Канастота (місце, де розташований музей Залу слави). Для кожного чемпіона величезна честь і радість потрапити в Зал слави. Це неймовірно", - зазначив Кличко.
Відзначимо, що Володимир Кличко став другим українцем введеним в Зал слави боксу, першим був його брат Віталій.