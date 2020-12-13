Джошуа: Ф'юрі нокаутує мене за три раунди? Приємно це чути

Чемпіон світу за версіями WBA Super, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа готовий провести бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам Джошуа.

"Нокаутує мене за три раунди? Приємно це чути. Принаймні, я зможу витягнути його в ринг. Ми хочемо цього, так що Ф'юрі знаходиться на правильному шляху.

Шанси в бою з Ф'юрі? Вони високі. Я говорив, що він талановитий, Ф'юрі змусить мене показати свій максимум. Так що це чудово. Я був присутній на його боях, спостерігав за ним, тому, коли я подер з Ф'юрі, у мене будуть хороші шанси змінити котирування і обернути їх на свій бік", - сказав Джошуа.