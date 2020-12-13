 Джошуа: Ф'юрі нокаутує мене за три раунди? Приємно це чути | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа: Ф'юрі нокаутує мене за три раунди? Приємно це чути
#Джошуа, #Ф'юрі

Джерело - Boxingnews 24.

Чемпіон світу за версіями WBA Super, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа готовий провести бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам Джошуа.

"Нокаутує мене за три раунди? Приємно це чути. Принаймні, я зможу витягнути його в ринг. Ми хочемо цього, так що Ф'юрі знаходиться на правильному шляху.

Шанси в бою з Ф'юрі? Вони високі. Я говорив, що він талановитий, Ф'юрі змусить мене показати свій максимум. Так що це чудово. Я був присутній на його боях, спостерігав за ним, тому, коли я подер з Ф'юрі, у мене будуть хороші шанси змінити котирування і обернути їх на свій бік", - сказав Джошуа.

Раніше, Тайсон Ф'юрі кинув виклик Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, в ніч з 12 на 13 грудня Ентоні Джош переміг Кубрата Пулєва, нокаутувавши його в дев'ятому раунді.

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