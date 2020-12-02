Визначився суперник Василя Чеботаря на бій 18 грудня

Джерело - Чемпіон.

Одним із головних поєдинків у андеркарді вечора боксу 18 грудня, організованого K2 Promotions Ukraine спільно з Top Boxing Generation, стане доволі інтригуюче восьмираундове протистояння представників суперлегкої ваги - Василь "Рудий лев" Чеботар (6-0, 2 КО) проти Яніса Куриленка (2-0, 2 КО).

Василю 18 років, боксує в стійці шульги. Живе та тренується в Одесі під керівництвом Нарека Андреасян. Дебютував на профі-ринзі у квітні минулого року і за цей час провів 6 боїв, одержав 6 перемог, дві з яких нокаутами. Напружений батл з Олександром Абрамяном два місяці тому завершилося перемогою "Рудого лева" роздільним рішенням суддів. Одразу після цього поєдинку Василь підписав контракт із К2.

Для його суперника, 25-річного харків'янина Яніса Куриленко це буде третій бій в якості професіонала. Призер національних та міжнародних змагань у любительському боксі Яніс дебютував у профі в липні цього року. В активі має 2 дострокові перемоги. Представляє промоутерську компанію "Top Boxing Generation". Попередній бій провів у серпні, під час якого технічним нокаутом зупинив Сергія Сороку в другому раунді.

Бій у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

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