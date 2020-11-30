Повєткін поборов коронавірус та відновив тренування

Тимчасовий чемпіон WBC в суперважкій вазі Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) повернувся до тренувань.

Про це розповів промоутер боксера Андрій Рябінскій

"У Саші гарне самопочуття, він вилікувався, прийшов в себе. Зараз йде мова про те, щоб продовжувати тренування. Хоча він потихеньку включається в тренувальний процес, але не на повній потужності. Плюс ми вирішили скористатися цією паузою і провести всебічне медичне обстеження, які не пов'язане з коронавірусів. І поки все добре. Найближчими днями нам належить ухвалити рішення, чи відбудеться бій з Уайтом в кінці січня. тобто тут питання в тому, вкладемося ми в ці терміни з підготовкою", - розповів Рябінскій.