Чісора замінить Повєткіна і проведе бій проти Вайта

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Британський боксер Дерек Чісора (32–10, 23 KO) замінить росіянина Олександра Повєткіна (36–2–1, 25 KO) у поєдинку проти Ділліана Вайта (27–2, 18 KO)

Про це заявляє промоутер Андрій Рябінський.

"Наскільки я знаю, Вайт боксуватиме 21 листопада. У нього буде бій з Чісорою", - сказав Рябінський.

Поєдинок між Повєткіним і Вайтом повинен був пройти в Великобританії. Британець Дерек Чісора програв українцю Олександру Усику одноголосним рішенням суддів у бою, який відбувся 31 жовтня в Лондоні.

Вайт вже двічі перемагав Чісору. У грудні 2018 року Ділліан взяв гору над Дереком нокаутом у 11-му раунді, а двома роками раніше судді віддали перевагу Вайту розділеним рішенням.

Раніше, Атлас назвав головний козир Усика у суперважкій вазі.