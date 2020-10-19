Лопес готовий змінити вагову категорію

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес готовий перейти в перший напівсередній дивізіон.

Про це розповів сам боксер.

"Я готовий зустрітися з будь-яким боксером. Не збираюся нікого уникати і вважаю, що ні у кого немає такої ж волі до перемоги, як у мене. Зрозумійте, якщо я перейду в першу напівсередню вагу, то буду представляти небезпеку для місцевих боксерів.

У мене немає проблем з вагогонкою. Звичайно, я не маленький легковик, але мої дієтологи піклуються про мене. І якщо буде потрібно, я зможу вкластися в рамки легкої або іншого ваги. Вагогонка - не проблема, поки я залишаюся дисциплінованим", - розповів Лопес.