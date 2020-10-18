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Лопес назвав імена бажаних суперників

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Американець не намагався залізти Ломаченку під шкіру
Лопес назвав імена бажаних суперників
#Лопес

Джерело - 24boxing.com.ua.

Чемпіон WBC Franchise, WBA Super, WBO та IBF у легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) визначився з ким може провести наступні поєдинки.

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Про це він розповів після перемоги над Василем Ломаченком (14-2, 10 КО).

"Вони хотіли зробити шоу для фанатів, хотіли показати, що вони кращі в дивізіоні, а ось до чого це призвело. Я не намагався залізти йому під шкіру, я просто був відвертий. Тепер я готовий побити Джоша Тейлора вранці, а Хосе Раміреса вночі", - сказав Лопес.

Раніше Лопес розповів про реванш з Ломаченком.

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