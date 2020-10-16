Український боксер має легко перемогти

Поєдинок між володарем титулів WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і чемпіоном IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) має стати легкою прогулянкою для українця.

Таку думку висловив колишній боксер Костя Цзю.

"Для Василя це точно бій року, думаю, що Ломаченко дуже легко переможе. Просто розправиться з Лопесом. Порівнювати цей бій можна з яким завгодно, головне, що цей бій цікавий. Головне, що допоможе Ломаченку перемогти - тактика, яку він вибере, майстерність і досвід, який він придбав у любителях", - заявив експерт.

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"Я не бачу ніяких можливостей у Лопеса, щоб здобути перемогу, але бій не буде занадто простим. Єдине, що може зіграти Теофімо в плюс, - молодість, зухвалість, бажання і той настрій, з яким він вийде на бій", - сказав Цзю.

Нагадаємо, Ломаченко відмовився від битви поглядів із Лопесом.