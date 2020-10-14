Об'єднавчий бій Раміреса і Тейлора запланований на початок 2021 року

Джерело - Sport Arena.
Бій між чемпіоном світу в напівсередній вазі за версіями WBC і WBO Хосе Рамірес (26-0, 17 KO) і володарем поясів WBA і IBF Джошем Тейлором (17-0, 13 KO) запланований на початок 2021 року.
Про це повідомляє Boxingnews24.com.
Переможець поєдинку надалі буде битися з обов'язковим претендентом WBO Джеком Каттераллом.
Об'єднавчий бій непереможених Раміреса і Тейлора може відбутися з глядачами в залі. Місце проведення поєдинку поки невідомо.
В кінці серпня Рамірес провів успішний титульний захист, перемігши рішенням більшості суддів українця Віктора Постола (31-3, 12 KO).
Тейлор в останньому бою вже в першому раунді нокаутував Апінуна Хонгсонга (16-1, 13 КО).