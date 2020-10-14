У Гассієва змінився суперник у дебютному бою в суперважкій вазі

Американець Джонсон відмовився від поєдинку

Джерело - Sport Arena.

Суперником росіянина Мурата Гассієва (26-1, КО 19) у дебютному бою в суперважкій вазі буде албанець Сефер Сефері (24-3-1, КО 22).

Про це повідомляє пресслужба федерації боксу Росії.

41-річний Сефері замінить в ролі суперника Гассієва американця Кевіна Джонсона (35-17-1, КО 19), який відмовився від поєдинку менш ніж за місяць до його початку.

Перший бій 27-річного росіянина в хевівейті відбудеться 31 жовтня в Сочі. Гассієв жодного разу не бився після поразки від українця Олександра Усика у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії в липні 2018 роки (поєдинок проходив в крузервейті).

Сефері свій останній бій провів влітку 2019 року, програвши південноафриканцеві Кевіну Лерен технічним нокаутом у третьому раунді. У червні 2018 року албанець бився з Тайсоном Ф'юрі і поступився британцеві, знявшись з бою в четвертому раунді.

Раніше Гассієв заявив, що не зацікавлений в реванші з Усиком у новому дивізіоні.