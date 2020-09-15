Росіянину більше не потрібен реванш

Мурата Гассієва не цікавить можливість проведення бою-реваншу з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив сам російський боксер.

"Усик? Він мені нецікавий. Чого мені від нього чекати? Я за ним не стежу. Я стежу за своєю формою", - сказав Гассієв.

Через проблеми зі здоров'ям і ситуацією з коронавірусом Мурат Гассієв з моменту поразки від Олександра Усика жодного разу не виходив на ринг. До кінця року колишній чемпіон світу у важкій вазі планує провести два бої.

Нагадаємо, Усик записав дивне звернення для Чісори.