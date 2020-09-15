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Гассієв: Усик мені нецікавий

Сьогодні 20:40 975 0
Росіянину більше не потрібен реванш
Гассієв: Усик мені нецікавий
#Гассієв, #Усик

Джерело - fightnews.info.

Мурата Гассієва не цікавить можливість проведення бою-реваншу з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив сам російський боксер.

"Усик? Він мені нецікавий. Чого мені від нього чекати? Я за ним не стежу. Я стежу за своєю формою", - сказав Гассієв.

Через проблеми зі здоров'ям і ситуацією з коронавірусом Мурат Гассієв з моменту поразки від Олександра Усика жодного разу не виходив на ринг. До кінця року колишній чемпіон світу у важкій вазі планує провести два бої.

Нагадаємо, Усик записав дивне звернення для Чісори.

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