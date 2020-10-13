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Біденко: У Лопеса немає шансів у бою проти Ломаченка

Сьогодні 16:25 512 0
Тарас Біденко прокоментував бій Ломаченко - Лопес
Біденко: У Лопеса немає шансів у бою проти Ломаченка
#Ломаченко

Джерело - tribuna.com.

Бій між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом пройде за сценарієм українця.

Про це розповів український боксер суперважкої ваги Тарас Біденко (28-6, 12 КО).

"Кого вважаю фаворитом у цьому поєдинку і чому? Природно, Василя. Його неординарна манера боксувати змушує суперника думати, що його одночасно б'ють 3 людини. Тому у Лопеса немає шансів на перемогу в цьому бою.

Василь нав'яже свій стиль ведення Лопесу, а не навпаки. Вася зробить все в своїй манері і бій пройде за його класичним сценарієм", - відзначив Біденко.

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Нагадаємо, бій Лопеса з Ломаченком запланований на 17 жовтня. Зустріч пройде в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.

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