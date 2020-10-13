Біденко: У Лопеса немає шансів у бою проти Ломаченка

Бій між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом пройде за сценарієм українця.

Про це розповів український боксер суперважкої ваги Тарас Біденко (28-6, 12 КО).

"Кого вважаю фаворитом у цьому поєдинку і чому? Природно, Василя. Його неординарна манера боксувати змушує суперника думати, що його одночасно б'ють 3 людини. Тому у Лопеса немає шансів на перемогу в цьому бою.

Василь нав'яже свій стиль ведення Лопесу, а не навпаки. Вася зробить все в своїй манері і бій пройде за його класичним сценарієм", - відзначив Біденко.