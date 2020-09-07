Паркер: Бій з Чісорою стане для Усика справжнім випробуванням

Бій з британцем Дереком Чісорою покаже здатність Олександра Усика виступати у хевівейті.

Про це заявив колишній чемпіон світу WBO в суперважкій вазі Джозеф Паркер.

"Усик провів тільки один бій в суперважкій вазі. Багато хто вважає, що тоді він повинен був виступити краще. Думаю, що поєдинок з таким хлопцем, як Чісора, стане для Олександра справжнім випробуванням. Дерек тисне на суперника і йде вперед, викидаючи величезну кількість ударів.

Цей бій покаже, чи під силу Усіку виступати в хевівейті. Я думаю, що він впорається. Усик - колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі. Я вважаю, він зможе конкурувати з суперваговиками, але нам потрібно просто почекати", - заявив Паркер.