Бій між Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) має відбутися 31 жовтня.

Про це розповів глава компанії Matchroom Едді Гірн.

"Дата бою Усика з Чісорою - 31 жовтня. Але у нас є велика проблема з цим поєдинком. Ми планували провести його на заповненій O2 Arena. Але якщо не зможемо її заповнити, то втратимо кілька мільйонів доларів.

Боксерам треба або погоджуватися на зменшений гонорар, або чекати. Зараз ми обговорюємо це питання з Усиком і менеджером Чісори Девідом Хеєм. Чи захочуть вони почекати, поки все повернеться в норму, або підуть на невеликий ризик з показниками pay-per-view і виступлять 31 жовтня? Я думаю, на цьому тижні ми вирішимо, чи відбудеться поєдинок в вказаний день", - сказав Гірн.