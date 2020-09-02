 Гірн назвав дату бою Усик – Чісора | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна – Швейцарія: анонс і прогноз матчу Ліги Націй
Сьогодні 07:43 1757
Україна - Швейцарія: букмекери назвали фаворита гри
Сьогодні 11:10 43
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя
Сьогодні 09:59 485 1
Ятремська - Бренгл: онлайн-трансляція 2 кола US Open. LIVE
Сьогодні 07:30 538
Костюк - Севастова: онлайн-трансляція 2 кола US Open. LIVE
Сьогодні 06:54 342
Україна - Швейцарія: ОНЛАЙН
Сьогодні 06:26 447
Усик готовий провести бій з будь-яким титулованим суперником
Вчора 23:54 4115
Кременчук вдома розгромив Білий Барс у півфіналі плей-оф УХЛ
Вчора 21:24 4074
Слава Медведенко: Філ Джексон практикував «душогубку»
Вчора 21:15 761
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні
Вчора 19:07 1441 7
Блоги
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:59 479 1
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала Valeriy Ruchka
Вчора 21:11 3161
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні Андрій Твердохліб
Вчора 19:07 1441 7
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти Valeriy Ruchka
Вчора 13:49 1662 1
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 09:04 507
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом Андрій Твердохліб
31.08.2020 07:30 7993
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії Андрій Твердохліб
31.08.2020 06:58 2819
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена Андрій Твердохліб
31.08.2020 04:01 1043
Ломаченко відправився у США на підготовку до бою з Лопесом
Ломаченко відправився у США на підготовку до бою з Лопесом Valeriy Ruchka
30.08.2020 17:33 1023
Формула-2. На старті гран-прі Бельгії сталася аварія
Формула-2. На старті гран-прі Бельгії сталася аварія Valeriy Ruchka
30.08.2020 16:59 817
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда Андрій Твердохліб
29.08.2020 16:53 5719
Захисник, що може перебратися в Динамо: добірка найкращих моментів Леонардо Годоя
Захисник, що може перебратися в Динамо: добірка найкращих моментів Леонардо Годоя Valeriy Ruchka
29.08.2020 13:52 1382
Гол Нінковича допоміг ФК Сідней вийти в фінал А-Ліги
Гол Нінковича допоміг ФК Сідней вийти в фінал А-Ліги Андрій Твердохліб
29.08.2020 11:33 2165
Брат завжди підтримує брата. Клички записали спільне відео
Брат завжди підтримує брата. Клички записали спільне відео Valeriy Ruchka
29.08.2020 10:41 631
Російський борець побив дружину прямо під час власного весілля
Російський борець побив дружину прямо під час власного весілля Андрій Твердохліб
29.08.2020 00:27 18050 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:10 Футбол Україна - Швейцарія: букмекери назвали фаворита гри 43
10:57 Бокс Гірн назвав дату бою Усик – Чісора 220
10:45 Футбол Де Йонг: У Барселоні хаос 705
10:31 Футбол Іспанія втратила Асенсіо перед матчем зі збірною України 463
10:15 Теніс Вільямс встановила рекорд US Open 526
09:59 Блог Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя 485 1
09:57 Хокей Філадельфія вирвала перемогу в Айлендерс, Ванкувер обіграв Вегас. Результати матчів Кубка Стенлі 1002
09:45 Баскетбол Денвер пройшов Юту, Бостон обіграв Торонто. Результати матчів НБА 713
09:29 Футбол Неймар хоче переманити Суареса в ПСЖ 941
09:12 Футбол ФК Львів підписав гравця Монако 1149
08:58 Футбол Український клуб позбувся гравця, який грав в "ЛНР" 1272
08:44 Хокей Стала відома причина смерті екснаставника збірної Чехії 2446
08:29 Футбол Мессі узгодив із Манчестер Сіті контракт на 700 млн євро 2824
08:14 Теніс Пресслужба турніру в Страсбурзі вибачилася за те, що назвала Світоліну росіянкою 1686
07:43 Футбол Україна – Швейцарія: анонс і прогноз матчу Ліги Націй 1757
07:30 Пряма трансляція Ятремська - Бренгл: онлайн-трансляція 2 кола US Open. LIVE 538
06:54 Пряма трансляція Костюк - Севастова: онлайн-трансляція 2 кола US Open. LIVE 342
06:26 Футбол Україна - Швейцарія: ОНЛАЙН 447
00:03 Пряма трансляція Україна - Швейцарія: онлайн-трансляція матчу Ліги Націй. LIVE 7614 1
00:02 Пряма трансляція Донбас - Дніпро: онлайн-трансляція плей-оф 808
00:01 Пряма трансляція Кременчук - Білий Барс: онлайн-трансляція півфіналу. LIVE 747
1 Вересня 2020
23:54 Бокс Усик готовий провести бій з будь-яким титулованим суперником 4115
23:40 Футбол Відаль узгодив контракт з Інтером 3651
23:25 Хокей Крижані Вовки підписали молодого голкіпера 3623
23:10 Футбол Баварія хоче купити Бельєріна 3762

Гірн назвав дату бою Усик – Чісора

Сьогодні 10:57 220 0
Едді Гірн прокоментував бій Усик – Чісора
Гірн назвав дату бою Усик – Чісора
#Усик, #Чісора, #Гірн

Джерело - sport.ua.

Бій між Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) має відбутися 31 жовтня.

Про це розповів глава компанії Matchroom Едді Гірн.

"Дата бою Усика з Чісорою - 31 жовтня. Але у нас є велика проблема з цим поєдинком. Ми планували провести його на заповненій O2 Arena. Але якщо не зможемо її заповнити, то втратимо кілька мільйонів доларів.

Боксерам треба або погоджуватися на зменшений гонорар, або чекати. Зараз ми обговорюємо це питання з Усиком і менеджером Чісори Девідом Хеєм. Чи захочуть вони почекати, поки все повернеться в норму, або підуть на невеликий ризик з показниками pay-per-view і виступлять 31 жовтня? Я думаю, на цьому тижні ми вирішимо, чи відбудеться поєдинок в вказаний день", - сказав Гірн.

Раніше, промоутер спростував переговори Усика з Повєткіним.

Коментарі ()