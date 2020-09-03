Хей: Нокаут Усика від Чісори буде найкращим подарунком на мій День народження

Британський суперваговик Дерек Чісора дуже добре налаштований на бій проти українця Олександра Усика.

Про це заявив менеджер боксера Девід Хей.

"Швидше за все, бій Чісори і Усика відбудеться в жовтні. Дерек вже на цей час добре налаштований психологічно, і ще краще фізично. Зараз ідеальний час для нього. Незабаром ми сядемо і розпишемо тренувальний план таким чином, щоб в жовтні Чісора вийшов на пік.

13 жовтня мені виповниться 40 років. Якщо Чісора нокаутує Усика - це буде найкращий подарунок на мій день народження", - сказав Хей.