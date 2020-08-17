Бій між чемпіоном IBF у легкій вазі Теофімо Лопесом і чемпіоном WBA, WBC і WBO Василем Ломаченком на ESPN.

Про це заявив глава Top Rank Боб Арум.

"Я пишаюся тим, що бій Лопес - Ломаченко - найкращий з початку пандемії. Це був би серйозний поєдинок навіть без пандемії, а тепер його покажуть публіці без додаткової плати.

Ніхто не повинен платити 5 центів за перегляд бою. Вам навіть не потрібно купувати підписку за 5 доларів на місяць, щоб дивитися поєдинок на ESPN +. Абоненти кабельного і супутникового телебачення зможуть подивитися його безкоштовно.

Очевидно, що ESPN дає мені більше грошей за бій, ніж зазвичай. Їх теж слід подякувати. Вони розуміють, що в умовах пандемії їм потрібен серйозний бій, за яким повинен спостерігати кожен спортивний уболівальник в країні", - сказав Арум.