Джерело - BoxingScene.
Бій між чемпіоном IBF у легкій вазі Теофімо Лопесом і чемпіоном WBA, WBC і WBO Василем Ломаченком на ESPN.
Про це заявив глава Top Rank Боб Арум.
"Я пишаюся тим, що бій Лопес - Ломаченко - найкращий з початку пандемії. Це був би серйозний поєдинок навіть без пандемії, а тепер його покажуть публіці без додаткової плати.
Ніхто не повинен платити 5 центів за перегляд бою. Вам навіть не потрібно купувати підписку за 5 доларів на місяць, щоб дивитися поєдинок на ESPN +. Абоненти кабельного і супутникового телебачення зможуть подивитися його безкоштовно.
Очевидно, що ESPN дає мені більше грошей за бій, ніж зазвичай. Їх теж слід подякувати. Вони розуміють, що в умовах пандемії їм потрібен серйозний бій, за яким повинен спостерігати кожен спортивний уболівальник в країні", - сказав Арум.
Поєдинок Ломаченко - Лопес пройде 17 жовтня 2020 року в Лас-Вегасі.
Нагадаємо, стало відомо коли Ломаченко розпочне підготовку до бою з Лопесом.