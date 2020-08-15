Стало відомо коли Ломаченко розпочне підготовку до бою з Лопесом

Бій відбудеться 17 жовтня

Джерело - Чемпіон.

Володар титулів WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко розпочне підготовку до бою проти чемпіона IBF Теофімо Лопеса на початку наступного тижня.

Про це повідомляє інсайдер Ленс Пагмайр.

"Мені повідомили, що Василь Ломаченко буде готуватися до бою з Теофімо Лопесом в своєму будинку на північ від Лос-Анджелеса. Він почне підготовку на початку наступного тижня. Лопес почне свій табір в Нью-Джерсі. Але може надалі перебратися на високогір'ї в місті Ріно, штат Невада", - зазначив Пагмайр.

I’m told @VasylLomachenko will report to train for @TeofimoLopez at Loma’s custom home north of LA by early next week and that while Lopez will start his base in New Jersey, he may ultimately head to the high altitude of Reno, Nev., as the Oct. 17 @espn showdown looms. — Lance Pugmire (@pugboxing) August 14, 2020

Бій Лопес - Ломаченко відбудеться 17 жовтня в Лас-Вегасі.

Раніше, стали відомі гонорари бійців за цей поєдинок.