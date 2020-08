Стало відомо коли Ломаченко розпочне підготовку до бою з Лопесом

Володар титулів WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко розпочне підготовку до бою проти чемпіона IBF Теофімо Лопеса на початку наступного тижня.

Про це повідомляє інсайдер Ленс Пагмайр.

I’m told @VasylLomachenko will report to train for @TeofimoLopez at Loma’s custom home north of LA by early next week and that while Lopez will start his base in New Jersey, he may ultimately head to the high altitude of Reno, Nev., as the Oct. 17 @espn showdown looms.