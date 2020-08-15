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Стало відомо коли Ломаченко розпочне підготовку до бою з Лопесом

Сьогодні 13:25 802 0
Бій відбудеться 17 жовтня
Стало відомо коли Ломаченко розпочне підготовку до бою з Лопесом
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - Чемпіон.

Володар титулів WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі  Василь Ломаченко розпочне підготовку до бою проти чемпіона IBF Теофімо Лопеса на початку наступного тижня.

Про це повідомляє інсайдер Ленс Пагмайр.

"Мені повідомили, що Василь Ломаченко буде готуватися до бою з Теофімо Лопесом в своєму будинку на північ від Лос-Анджелеса. Він почне підготовку на початку наступного тижня.

Лопес почне свій табір в Нью-Джерсі. Але може надалі перебратися на високогір'ї в місті Ріно, штат Невада", - зазначив Пагмайр.

Бій Лопес - Ломаченко відбудеться 17 жовтня в Лас-Вегасі.

Раніше, стали відомі гонорари бійців за цей поєдинок.

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