Джерело - Чемпіон.
Сьогодні вночі в Лондоні відбувся спільний вечір боксу від відомих промоутерів в світі боксу Боба Арума і Френка Воррена.
У головній події вечора Карл Фремптон (28-2, 16 KO) провів 10-раундовий рейтинговий бій в легкому дивізіоні проти Даррена Тейнера (16-4, 7 КО).
Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях у шостому раунді відправив свого суперника в нокдаун, а вже в наступній трьох хвилинці Тейнер здався.
Нагадаємо, стало відомо коли Ломаченко розпочне підготовку до бою з Лопесом.