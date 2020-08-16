У шостому раунді Фремптон відправив свого суперника в нокдаун

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні вночі в Лондоні відбувся спільний вечір боксу від відомих промоутерів в світі боксу Боба Арума і Френка Воррена.

У головній події вечора Карл Фремптон (28-2, 16 KO) провів 10-раундовий рейтинговий бій в легкому дивізіоні проти Даррена Тейнера (16-4, 7 КО).

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях у шостому раунді відправив свого суперника в нокдаун, а вже в наступній трьох хвилинці Тейнер здався.

Нагадаємо, стало відомо коли Ломаченко розпочне підготовку до бою з Лопесом.