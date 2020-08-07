Президент WBC: Переможець бою Ф'юрі - Вайлдер повинен битися з Вайтом

WBC стоїть на своєму і вимагає бій для обов'язкового претендента

Британський боксер Ділліан Вайт тривалий час є обов'язковим претендентом на титул WBC суперважкої ваги, тому до лютого 2021 року він має вийти в ринг з володарем титулу.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Бій Ф'юрі - Вайлдер повинен пройти в грудні. Ймовірно, 19-го грудня. Після цього переможець повинен в найкоротші терміни битися з обов'язковим претендентом. Це обов'язковий захист, такі правила", - зазначив Сулейман.

Володарем титулу зараз є Тайсон Ф'юрі, який в кінці року повинен провести третій бій з Деонтеєм Вайлдером.

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Сам Ф'юрі вже домовився про два бої з Ентоні Джошуа в 2021 році, проте WBC вимагає про переможця двобою Ф'юрі - Вайлдер якомога оперативніше битися з Вайтом.

Сам Вайт 22-го серпня ще повинен захистити свій статус обов'язкового претендента в бою з Олександром Повєткіним.