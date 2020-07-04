 Міллер повинен мені гроші за бій, який не відбувся з Джошуа, - Гірн | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн: Міллер повинен мені гроші за бій, який не відбувся з Джошуа

Сьогодні 18:55 889 0
Він отримав бонус від Top Rank за підписання
Гірн: Міллер повинен мені гроші за бій, який не відбувся з Джошуа
#Міллер, #Гірн

Джерело - Boxing Scene.

Боксер Джаррелл Міллер повинен повернути гроші промоутеру Едді Гірну.

Про це Гірн розповів порталу Boxing Scene.

"Він отримав бонус від Top Rank за підписання, який, ймовірно, йому доведеться повернути. Він повинен гроші мені. Ми повинні були отримати їх за цей бій, тому що він був у боргу з часів поєдинку з Джошуа. Той аванс, що ми йому дали, Міллер повинен повернути через проваленого допінг-тесту", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Міллер може бути відсторонений від боксу на три роки.

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