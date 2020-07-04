Боксер Джаррелл Міллер повинен повернути гроші промоутеру Едді Гірну.

Про це Гірн розповів порталу Boxing Scene.

"Він отримав бонус від Top Rank за підписання, який, ймовірно, йому доведеться повернути. Він повинен гроші мені. Ми повинні були отримати їх за цей бій, тому що він був у боргу з часів поєдинку з Джошуа. Той аванс, що ми йому дали, Міллер повинен повернути через проваленого допінг-тесту", - сказав Гірн.