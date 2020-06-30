Промоутер пояснив різницю для Міллера в затриманні на допінгу зараз і перед боєм з Джошуа

Боксер Джаррелл Міллер після виявлення допінгу зіткнеться з набагато більш суворим покаранням, ніж за той, який був перед боєм з Ентоні Джошуа, коли WBA дискваліфікувала Міллера на півроку.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Різниця в тому, що Міллер тепер має діючу ліцензію комітету в Неваді. Коли він готувався до бою з Джошуа, він просто подав заявку на ліцензію. Тепер вона у нього є і Міллер може бути тимчасово відсторонений від боксу в Неваді. Може бути, навіть на три роки", - сказав Гірн.

Варто відзначити, що в разі відсторонення Джаррелл Міллер не зможе отримати нову ліцензію в будь-якому з штатів США.

Нагадаємо, що Міллер провалив допінг-тест. Це сталося напередодні його поєдинку з Джеррі Форрест, який був запланований на 9 липня.