Міллер провалив допінг-тест перед боєм з Джошуа

Джаррелл Міллер попався на застосуванні заборонених препаратів.

Про це повідомляє ESPN.

В допінг-пробі Міллера від 20 березня співробітники VADA виявили заборонену речовину ендуробол, яке застосовується для спалювання жирів і підвищення витривалості.

"Ми з'ясовуємо подробиці і незабаром зможемо прокоментувати ситуацію. Джаррелл продовжує підготовку до бою з Джошуа", - заявив промоутер Міллера.

Ймовірно, Атлетична комісія штату Нью-Йорк відмовить Міллеру в видачі ліцензії, що призведе до зриву гучного бою проти чемпіона WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа. Цей поєдинок повинен відбутися 1 червня на Медісон Сквер Гарден.

Якщо бій з Джошуа зірветься, Міллер втратить найбільший гонорар в кар'єрі (4,87 млн ​​доларів) і контракт з DAZN на два бої.

Бій Джошуа-Міллер в Нью-Йорку викликав великий ажіотаж серед фанатів боксу. За шість тижнів до поєдинку продано 17 з 20 тисяч квитків.

Джерело - ua-football.