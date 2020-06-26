Відомий актор підтримав Усика і Ломаченка: У нас улюблена забава - травити найкращих

Горбунов є фанатом майстерності і таланту українських боксерів

Джерело - Sportarena.

Український актор Олексій Горбунов є фанатом майстерності і таланту українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика, які знімалися у російському фільмі про православ'я.

Про це заявив сам актор.

"Я підтримую Ломаченко і Усика, тому що я – фанат їхньої майстерності і таланту, а що кажуть політики і телевізор - мені абсолютно все одно. Я людина творча і на своїй шкурі це відчув. Щось сказав, і починають обсмоктувати з усіх боків. Якого [біса]? Ви дивіться, що я роблю. У нас улюблена забава - [травити] найкращих. Тих, хто кращий в цій країні, і з прапором України показують, що ми битися вміємо, співати і в кіно грати. Усик не має права сказати, що він думає? Він спортсмен зі світовим ім'ям. Він має право говорити те, що вважає за потрібне. Це політикам треба за базаром стежити. А спортсмени і актори нехай говорять, що хочуть, підкреслюючи, що це їхня особиста думка", - сказав Горбунов.

Раніше, Арум заявляв, що бій Ломаченко - Лопес повинен відбутися з глядачами.