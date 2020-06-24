Арум: Бій Ломаченко - Лопес повинен відбутися з глядачами

Бій між чемпіоном WBC Franchise, WBA і WBO в легкій вазі Василем Ломаченком та володарем титулу IBF Теофімо Лопесом має бути з глядачами.

Про це заявив відомий американський промоутер Боб Арум.

"Нам потрібні глядачі. Знаю, що квитки на бій Ломаченко - Лопес НЕ будуть дешевими. Тому треба дати фанатам щось, щоб виправдати їхні витрати. Це може бути їжа, сувеніри, напої та інші подібні речі. Ми можемо зробити класний івент, який запам'ятають абсолютно все ".

З огляду на гонорари Ломаченко і Лопеса, нам просто необхідно отримати якийсь дохід від продажу квитків. Це допоможе провести дане шоу. Але для початку потрібно убезпечити всіх учасників заходу", - сказав Арум.