Ф'юрі: Якби Вайлдер продовжив бій, то з ним би відбулося щось жахливе

Американський боксер Деонтей Вайлдер повинен підвищити зарплату Марку Бреланду.

Про це заявив Тайсон Ф'юрі.

"Боксери - це воїни. Ми боремося до кінця. Ось чому в боксі загинуло кілька людей, тому що вони занадто сміливі. Дійшло до того, що ми платимо гроші людям в кутку за те, щоб вони стежили за тобою. Адже в бою ти переповнений емоціями, щоб розуміти свій стан.

Я думаю, що люди в кутку Вайлдера все ж занадто довго тримали його в ринзі. Думаю, з ним сталося б щось погане, якби його залишили в рингу ще довше. Він не міг захистити себе, він не виграв жодного раунду, жодної секунди. Він отримав важкі травми. У нього була сильна пухлина на маківці і на щелепи.

Думаю, що він повинен підвищити зарплату Марку Бреланду. Тому що без нього не було б нашого третього бою. Вайлдер б уже був на пенсії", - сказав Ф'юрі.