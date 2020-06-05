 Редкач: Власники бізнесів вийшли зі зброєю - заколотники відійшли | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач: Власники бізнесів вийшли зі зброєю - заколотники відійшли

Сьогодні 19:09 732 0
Боксер, який проживає у Каліфорнії, розповів про протести в США
Редкач: Власники бізнесів вийшли зі зброєю - заколотники відійшли
#Редкач, #США

Джерело - xsport.ua.

Боксер Іван Редкач за себе і рідних мав побоювання у перші три дні протестів в США.

Про це заявив сам боксер.

"За себе і рідних були побоювання в перші три дні протестів. Поспішали забрати дитину з садка до комендантської години. Були чутні перестрілки в сусідніх районах. Було небезпечно їздити по вулицях, оскільки, наприклад, мені на зустрічну виїхав автомобіль і трощив всіх, я встиг ухилитися, хто був позаду мене - ні.

Але я хочу сказати, що не поліція, а саме власники бізнесів в районі, де ми живемо, спрацювали дуже добре і організовано. Вони всіх попередили, як і вимагає закон, що якщо будуть нападати, то ті відкривають вогонь, і вийшли зі зброєю. Бунтівники відійшли.

Як таких труднощів особисто у мене не виникло і це тому що я живу в іншому районі. Але якби ми жили в районах, де вирують заколотники, то труднощів було б достатньо.

А взагалі на сьогодні це питання гостре. Якщо ти не поділяєш дії заколотників, ти ворог, якщо поділяєш, то ворог для інших. Я згоден з тим, що система повинна змінитися, але я не згоден з тим, яким шляхом це робиться.

На мої тренування це ніяк не вплинуло. Тренер сказав: "Іван, ми повинні робити те, що ми повинні робити! Відпочинеш після комендантської години", - сказав Редкач.

Раніше, Михайлюк взяв участь в акції протесту у США.

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