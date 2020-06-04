У команді Альвареса спростували переговори з Дерев’янченком

Ерік Гомес прокоментував чутки про наступний бій Канело

Чемпіона світу за версією WBA в середній вазі Сауль Альварес (53-1-2, 26 КО) не веде переговори про організацію бою із українцем Сергієм Дерев'янченком (13-2, 10 КО).

Про це розповів президент промоутерської компанії Golden Boy Promotions Ерік Гомес.

"У цих чутках немає ніякої правди, дуже рано про щось говорити. На даний момент у нас навіть немає дати наступного бою Канело.

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До тих пір, поки бокс повністю не повернеться, все зависло в повітрі. Це чутки не відповідають дійсності ", - заявив Гомес.

Раніше повідомлялося, що Альварес несподівано змінив суперника.