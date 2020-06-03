Найкращий боксер світу несподівано змінив суперника

Альварес хоче зустрітися з японцем

Джерело - Еспресо.

Лідер рейтингу найкращих боксерів світу мексиканець Сауль Альварес вирішив у наступному поєдинку зустрітися із японцем Ріотою Муратою.

Про це повідомляє Sky Sports.

Мексиканець більше не розглядає британського чемпіона WBO (Всесвітньої боксерської організації) у другій середній вазі (76,2 кг) Біллі Джо Сондерса як основного претендента на наступний бій. Ймовірно, у вересні Альварес зустрінеться у Японії з володарем регулярного титулу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в середній вазі (до 72,6 кг) Ріотою Муратою.

Альварес є володарем титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради) та WBA у середній вазі та пояса WBA у другій середній вазі (до 76,2 кг).

Мексиканець лідирує у рейтингу найкращих боксерів світу за версією журналу The Ring.

Нагадаємо, Чісора висловлював бажання допомогти Повєткіну підготуватися до бою з Вайтом.