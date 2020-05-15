Грицай вирішив пропіаритися на імені Усика - Бурсак

Богдан Грицай просто вирішив попіаритися на імені Олександра Усика.

Так вважає український боксер Максим Бурсак.

Важливо: Яніна Соколова зробила Усику несподівану пропозицію!

"Це він, напевно, вирішив пропіаритися на імені Саші, це все в мережі запулить. Не можу зрозуміти сенсу цього.

Саня - спортсмен, для якого спорт - це бізнес. Він виходить в ринг і йому платять за це гроші, там 1-1,5 мільйона доларів. Хто заплатить за бій з Грицаєм? Дайте мені 1 мільйон доларів і я теж з Грицаєм битимусь. Але хто платити буде, хто купить трансляцію, хто профінансує?

Ну а просто битися Сані, щоб побити Грицая. Ну поб'є він його і що це йому дасть? Саня заробляє гроші, це його бізнес, він багато років йшов до того, щоб стати абсолютним чемпіоном світу і заробляти гроші. А тут якийсь хлопець молодий вийшов і кличе в клітку битися. І що? Навіщо воно потрібно?

Це не тому, що Саня боїться. Я навіть не думаю, що за правилами боксу йому потрібен цей бій. Взагалі ігнорувати потрібно, тому що піаритися хлопець просто буде", - сказав Бурсак.