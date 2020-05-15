Грицай вирішив пропіаритися на імені Усика - Бурсак

Джерело - xsport.ua.
Богдан Грицай просто вирішив попіаритися на імені Олександра Усика.
Так вважає український боксер Максим Бурсак.
Важливо: Яніна Соколова зробила Усику несподівану пропозицію!
"Це він, напевно, вирішив пропіаритися на імені Саші, це все в мережі запулить. Не можу зрозуміти сенсу цього.
Саня - спортсмен, для якого спорт - це бізнес. Він виходить в ринг і йому платять за це гроші, там 1-1,5 мільйона доларів. Хто заплатить за бій з Грицаєм? Дайте мені 1 мільйон доларів і я теж з Грицаєм битимусь. Але хто платити буде, хто купить трансляцію, хто профінансує?
Ну а просто битися Сані, щоб побити Грицая. Ну поб'є він його і що це йому дасть? Саня заробляє гроші, це його бізнес, він багато років йшов до того, щоб стати абсолютним чемпіоном світу і заробляти гроші. А тут якийсь хлопець молодий вийшов і кличе в клітку битися. І що? Навіщо воно потрібно?
Це не тому, що Саня боїться. Я навіть не думаю, що за правилами боксу йому потрібен цей бій. Взагалі ігнорувати потрібно, тому що піаритися хлопець просто буде", - сказав Бурсак.
Нагадаємо, Богдан Грицай викликав Усика на бій без правил після того, як супертяж опублікував відео, де б'є вигаданого критика. Олександр відповів, що готовий з ним битися тільки за правилами боксу. Пізніше борець показав октагон, який зібрала його команда для його бою з Усиком.