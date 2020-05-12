Захворів російський боксер Тищенко

Російський боксер Євген Тищенко, який на літніх Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро завоював золоту медаль у ваговій категорії до 91 кг, заразився коронавірусом.

Про це повідомляє Mash.

Тищенко самостійно звернувся за допомогою до лікарів. Аналізи підтвердили наявність в його організмі коронавірусну інфекцію. Після отримання результатів аналізів боксера направили на домашній карантин, він знаходиться під контролем медиків. Повідомляється, що у Тищенка легка форма COVID-19.

28-річний Тищенко - олімпійський чемпіон (2016), чемпіон світу (2015), чемпіон Європи (2015-го, 2017), чемпіон Універсіади (2013), срібний призер чемпіонату світу (2013). У професійному боксі на його рахунку сім перемог в семи поєдинках.

Раніше, Зозуля допоміг українській армії у боротьбі з коронавірусом.