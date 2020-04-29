Джерело - Чемпіон.
Український боксер Іван Редкач пофарбував волосся у кольори національного прапора.
Про це повідомляє сам боксер.
"Слава Україні! Всім позитивного настрою в такий нелегкий час", - написав Редкач.
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Слава Украине 🇺🇦 всем позитивного настроения в такое нелегкое время ☝🏿☝🏿☝🏿
30 січня, Атлетична комісія штату Нью-Йорк покарала Івана Редкача за укус Денні Гарсії за плече, під час поєдинку за статус претендента на титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у напівсередній вазі.
Українець не зможе рік проводити боксерські поєдинки в США. Також Редкач заплатить $10 тис. штрафу. Спортсмен має право оскаржити це рішення.
Раніше, Редкач звинуватив тренера Усика в тому, що він має російське громадянство.